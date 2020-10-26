富邦金控推動性別平權有成、獲國際級肯定！《亞洲貨幣（Asiamoney）》雜誌10月發布「2020亞洲銀行業女力調查報告（Leaders for Women Survey 2020）」，調查亞洲銀行業的女性勞動參與率。富邦金控於女性員工占比及晉用女性新鮮人占比兩大類別，雙雙名列亞洲銀行前十名、奪下台灣第一，顯見富邦金控積極落實性別平等，並持續推動女性員工的聘雇、發展與升遷，營造多元及包容的企業文化，已成為亞洲性別友善之企業典範！

富邦金控董事長蔡明興表示，很感謝《亞洲貨幣》雜誌看到我們在性別平權議題的努力，並給予富邦金控高度肯定！富邦金控致力於聯合國永續發展目標（SDGs）-「性別平等」，包括在徵才、任用、培育與晉升上都致力於男女性別平等，近五年來，女性員工比率均維持六成，擔任管理職與業務單位的女性主管人數比例也過半，男女薪酬落差亦遠低於全球平均。未來我們將繼續努力，希望能持續發揮正向的力量，與員工攜手打造性別友善的職場。

《亞洲貨幣》雜誌2020年首度公佈「2020亞洲銀行業女力調查報告」，調查亞太區60家銀行業者，並針對各公司女性員工占比、女性主管占比(副總級、高階主管)及晉用女性新鮮人占比進行調查，並依照比例進行排名。富邦金控以61％的女性員工占比排名亞洲銀行業第九、拿下台灣第一；晉用近70％的女性應屆畢業生獲得亞洲銀行業第四名。

富邦金控長期關注人才培育，對於員工照護、打造健康幸福職場不遺餘力，自2015年成立公司治理及永續委員會後，落實性別平等即成為重要目標之一。富邦金控每年為員工規劃性騷擾防治、防治就業歧視、人權等訓練課程，針對員工生產、育兒需求，公司亦提供優於法規的10週產假、生育補助津貼、於各辦公大樓設置完善哺乳室、開辦暖爸講座並與托育機構簽訂優惠方案等，提供員工及家庭全方位的照護。

對外，富邦金控亦積極投入性平相關活動，2019年富邦金控獲臺北市政府勞動局邀請與業界分享公司在性別平等的實務經驗，共同努力打造性別友善之城市。2019年7月更獨家贊助探討女性議題的電影「灼人秘密」，除邀請公司女性同仁免費觀賞，並將收入全數以電影名義捐給「台北市婦女新知協會」，為社會推動性別平等盡一份心力。

未來，富邦金控將持續聆聽女性溫柔而堅毅的聲音，不分性別相互尊重不同的意見，同時關注性平議題、推動性別平權、提供員工全方位的友善生育措施，並積極努力打造多元與包容的企業文化，與社會共好。

(工商 )