「檨仔腳文化共享空間」由寶來人文協會經營，以生活、生態、生產為發展方向，積極推動「工藝即生活，生活即工藝」的理念。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

六龜區寶來檨仔腳文化共享空間，在莫拉克風災11年後發展有成，今年參與農業局輔導開發「實境解謎」農村體驗遊戲，協會以「檨仔腳文化共享空間」為基地，開發一套屬於農村的實境解謎遊戲「芒路」，增添亮點與火花。

「檨仔腳文化共享空間」由寶來人文協會經營，以生活、生態、生產為發展方向，積極推動「工藝即生活，生活即工藝」的理念，已發展出寶來陶、日作染、土窯胖等品牌，串聯文化旅遊產業。

高雄市長陳其邁表示，莫拉克風災後，高雄市寶來人文協會的媽媽們經過了10年的經驗累積，今年，參與「高雄市109年區域資源整合根留農村計畫」，將青年的創意發想與在地農村進行資源整合，全新推出的這套解謎遊戲，寓教於樂，也替農村帶入了新的火花，也能吸引遊客進入農村消費，增加農村收益。

榮獲2019年農委會「農村領航獎」的寶來人文協會執行長李婉玲說，過去與農村社區的合作經驗中，多以中老年族群為大宗，18至35歲的年輕人較少，產生農村旅遊的年齡斷層，希望透過新的體驗設計，吸引年輕族群進到農村，讓他們接觸不一樣的農村體驗。

(中時 )