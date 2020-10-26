為爭取新聞自由、言論自由、抗議國家通訊傳播委員會換照不公，民主監督聯盟、第三勢力333政黨團結聯盟、如影隨行聯盟下午到行政院陳情，並遞交行政院長蘇貞昌公開書，強調大多數公民「挺中天(新聞台)、反關台」。

民主監督聯盟總召集人黃正忠表示，民主國家需要的是不同的價值觀和多元的言論，只有獨裁國家才會只剩一種被執政者需要的聲音！中華民國是民主國家，對言論自由的保障是每一位總統與行政院長應奉行不渝的。

公開信並稱，身為美麗島人權律師，蘇揆擁有一人之下萬人之上的權柄，對言論自由的感受應比多數人深刻，應有更大的責任予以實現。但蘇揆5月提名的NCC委員陳耀祥等人，外傳是要終結中天新聞台，由於提名人對被提名人的影響不言可喻，蘇揆對被提名人當然具備貨真價實的影響力。

公開信並點出3大問題，包括NCC的問題是組成成員被執政黨形容為聽話、容易配合，被質疑對中天新聞台有不友善特殊立場，而不被2300萬人信任；因組成委員政治立場不利中天新聞台，大眾質疑中天新聞台即將被關台；此外，NCC也被認為是為民進黨派系利益而關中天新聞台。

抗議團體並說，中天新聞台已被NCC證明沒有陸資、和換照一帆風順的三立相較，在善良風俗、社會秩序方面表現更優秀，NCC竟妄圖以危害國家安全為由不予換照，行政院對NCC有實質影響力，別把人民當傻瓜，蘇揆應為民主發展負責，別留下千古罵名。行政院隨後派員接下公開信，一行則強調，若12月11日宣布中天新聞台關台，他們將會展現「強烈的決心」。

(中時 )