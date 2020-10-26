綜藝天后小S（徐熙娣）稍早在網上透露，奶奶在今（26日）天凌晨過世，享耆壽98歲，小S曬出爺爺和奶奶年輕時的合照，並哀慟說：「我們能做奶奶的孫女是莫大的幸福！奶奶，我們會永遠思念您」。

小S平時樂於在網上分享日常，也不吝嗇談到與家人的情誼，小S多年前就曾透露奶奶失智，已不記得她，而小S今下午則在網上透露，奶奶在凌晨過世，她也提到，奶奶心中的痛就是爺爺和爸爸早逝「不過今天凌晨1點多奶奶去跟爺爺和我爸相聚了！」

小S感性寫下：「她（奶奶）應該笑得很開心，奶奶活了98年，歷經戰爭、窮困、悲歡離合，當然也享到了福氣～」，小S強忍悲慟說：「我們能做奶奶的孫女是莫大的幸福！奶奶，我們會永遠思念您，您辛苦了～」。

小S發文一出，昔日主持搭檔蔡康永、陳漢典都留言回應，許多網友也紛紛留言安慰，也釣出小S暖心說「謝謝你們」。

(中時新聞網)