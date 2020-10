View this post on Instagram

我奶奶是山東郯城縣人,她這輩子最愛的兩個人,一個是我爺爺、一個是我爸爸,都比她早離世,這是我奶奶心中最大的痛!不過今天凌晨1點多奶奶去跟爺爺和我爸相聚了!此刻,她應該笑得很開心!奶奶活了98年,歷經戰爭、窮困、悲歡離合,當然也享到了福氣~我們能做奶奶的孫女是莫大的幸福!奶奶,我們會永遠思念您,您辛苦了~