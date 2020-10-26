擅長舞蹈的舒子晨，一直以來有「小謝金燕」的稱號，從《大學生了沒》的固定班底，一直到主持《上班這黨事》、《食尚玩家》，演藝事業也是一路看好；除了主持，舒子晨D罩杯的好身材，也得到內衣廠商的青睞，連續兩年邀請她代言內衣，完美胸型與穠纖合度的好身材，讓人相當羨慕；因此許多粉絲紛紛留言跪求健身方法和瘦身食譜。

舒子晨在貼文中說過，其實瘦身不外乎就是「運動」和「飲食控制」，她曾有段時間疏於運動，靠著飲食控制，10天就讓她瘦了3公斤，連超難消滅的體脂也下降了1.3。由此可見，飲食控制是相當重要的一環。

在 Instagram 查看這則貼文 Nikita舒子晨（@nikita.hsu）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 6 日 上午 7:22 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Nikita舒子晨（@nikita.hsu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 11 日 上午 2:08 張貼

看了這麼誘人的下降數字，不少人留言跪求方法。舒子晨說，大方向不外乎就是加工食品、精緻澱粉能盡量少吃，蛋白質、水以及蔬菜要均衡攝取，少量的澱粉是需要的；若喝水覺得太無趣，可選擇無糖茶或拿鐵。只要熬過前五天，一定能瘦下來。

在 Instagram 查看這則貼文 Nikita舒子晨（@nikita.hsu）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 6 日 上午 8:12 張貼

若覺得「減脂飲食」有點為難人，這份不運動瘦身菜單也能讓你不挨餓，照樣瘦！

【早餐】

高纖無糖豆漿，加上兩匙燕麥片，以及一份水果（盡量以芭樂、蘋果、香蕉為主），透過攝取水果，多補充維生素，並挑選低熱量、高纖維的水果，促進腸胃蠕動、幫助排便！

【午餐】

外食族的朋友，吃便當是可以的！但是幾個原則一定要注意，肉類的皮要去掉(滷的也要喔)，有些便當店的菜比較油，可以過一下開水吃，飯只要吃一半，如果還是有點餓的話，可以再搭配一顆蛋，加上無糖的鮮奶茶(一定要挑選無糖)。

【晚餐】

晚餐的菜單可以類似像午餐一樣，不想吃飯的人，也可以將飯換成地瓜，一樣還是能達到瘦身的效果。

(中時新聞網)