一名男子痛訴，鄰居長期將垃圾隨意丟棄，造成環境惡臭、長蛆，令他苦不堪言，一直苦於找不到這名鄰居，就在他不經意地將其垃圾打開後卻發現，裡頭的藥袋、薪資袋讓兇手瞬間曝光，他貼上網後，不少網友看了反譏笑惡鄰的薪資所得。

原PO於《爆廢1公社》發文指出，住在台中北屯區和順街附近，被發現遭人丟棄了3包垃圾，陣陣的惡臭令他難受，但他還是忍著氣味將其打開，卻發現裡頭不泛著寵物的排泄、檳榔、香菸及用過的衛生棉相關生理用品，除此之外，他還在裡頭找到疑似是對方的藥袋、提檢表及薪資袋。

垃圾裡頭的藥袋，卻讓原PO找到兇手。（圖／翻攝自爆廢1公社）

薪資袋也成為網友討論的話題之一。（圖／翻攝自爆廢1公社）

原PO將依照藥袋上方的診所，請院方聯繫，而院方也表示已聯繫到該名丟棄垃圾的民眾，對方卻說那些都是要丟棄的，而原PO也表示隨意棄置垃圾一事，他已報警請警方處理。

網友看完貼文及照片後，都認為實在是太沒水準，並仔細端倪原PO的照片內容後發現，垃圾內的薪資袋所寫的薪資，還有多次的曠職紀錄，甚至是一個月薪資還低於水準，讓網友不禁大罵「滿可憐的，只賺兩萬多難怪倒垃圾都不會」、「低於最低薪資！」、「薪水這麼少了，就別再曠職了吧」、「沒文化的人 難怪薪水那麼低」。

(中時新聞網)