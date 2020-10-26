31歲宋姓男子與林姓男子謀畫假車禍、自導自演以苦肉計詐領保險金。宋男在2019年7月間騎機車行經林男的汽車旁，大聲喊「123」，林男應聲開車門製造碰撞車禍，報警後，將宋男送醫，事後，持挫、擦傷等診斷證明，向保險公司共詐領62萬餘元。案經警方查獲，台中地檢署依詐欺罪將兩人起訴。

宋男與林男兩人是國中同學，兩人在2019年7月16日凌晨1時許自導自演一場「假車禍」，詐領保險金。林男將汽車停放在中市南屯區大英街旁靜待，宋男騎機車行經，大聲報數喊「123」，林男應聲打開車門，「適時」與機車發生碰撞，宋男順勢將機車放倒在地。

現場安置妥當後，由林男報警到場處理，將宋男以救護車送到醫院急救，向醫院取得「頸部挫傷」、「下背和骨盆挫傷」及「四肢多處擦傷」等診斷證明。

宋男持相關證明向自己投保的產險公司申請車損及體傷等理賠，各獲賠6萬餘元及5萬餘元；又持向人壽保險公司詐領3萬多元。此外，又向林男投保的產物公司申請理賠，詐領47萬餘元。兩人以假車禍車損及受傷向保險公司共詐領62萬餘元，林男分得30萬元報酬。

案經保險公司發現疑點，向警方報案，警方拘提兩人到案，並在兩人的Line通訊軟體對話紀錄發現，林男在案發後凌晨3時許，傳送「剛才要撞之前」、「賴斷線」、「然後，你講話超大聲。我一樣有聽到123」等訊息給宋男，證明兩人蓄意製造假車禍。

警方並追查發現，宋男在2019年8月5日在調解委員會與林男調解時，佩戴頸圈護具，並以50萬元成立調節。但在調解前，除6月4日騎機車有戴頸圈護具外，其他時間騎機車均未戴護具。檢察官認定，宋男是蓄意戴頸圈護具出席調解，是為強調在車禍受傷嚴重，依詐欺罪起訴宋男及林男兩人。

(中時 )