喧騰一時的華山分屍案，凶手陳伯謙被控性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成7大袋棄屍，一審判陳死刑，二審認定他自首符合減刑要件改判無期徒刑，但最高法院認為是否為自首仍待調查發回更審。竊盜部分判刑8月確定。

39歲陳伯謙是射箭教練，在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，高女數度至草堂上課，2018年5月31日下午4時，高女到草堂飲酒聊天，翌日凌晨高女酒醉昏睡，陳趁機性侵並勒斃她，將屍體藏放在草堂內塑膠箱，還偷走高女背包內的200多元花用。

6月3日深夜11時，陳持教學用利刃將高女分屍，在草堂內就地肢解 成13塊，分屍成7袋，並將死者左乳、下體割下，4日清晨將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部返回住處 ，企圖製成標本收藏。

家屬苦尋不到高女，曾帶搜救犬前往草堂尋找，警方也查出高女最後現身在草堂，6月17日警方第2次調查陳男，陳才坦承殺害高女並棄屍。

一審審理期間，陳翻供否認殺人，推稱凶嫌是「Eric」的男子，但卻提不出「Eric」身分。檢方及一審都認為，警方在高女家屬通報失蹤後，立即調閱附近監視器畫面清查，且懷疑陳殺人，陳不符合自首要件，一審判處死刑。

但高院卻認定，陳是主動向警方坦承犯行，警方報請檢察官偵辦後，依據陳供述尋獲遭肢解棄屍的屍塊軀幹，符合自首要件，依法減刑，改判無期徒刑。

案經上訴，最高法院認為，陳男是否符合自首要件，可否減刑及其犯罪事實有待調查，另也應給被害人家屬到庭，表達對陳男科刑的意見，以5項理由將無期徒刑判決撤銷，發回更審。

(中時 )