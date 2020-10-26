新冠肺炎似有捲土重來之姿，在各地災情頻傳下，光洋科（1785）26日也決定因應疫情所需，便於大陸在地做即時有效的處理，進行職務調整。拍板光洋科董事長馬堅勇免兼光洋化學應用材料科技（昆山）董事長一職，改由光洋化學應用材料科技（昆山）董事劉耀文接任，以方便因地制宜。

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