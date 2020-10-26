因應新冠疫情無法及時處理大陸事務 光洋科進行職務調整 16:102020/10/26 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎似有捲土重來之姿，在各地災情頻傳下，光洋科（1785）26日也決定因應疫情所需，便於大陸在地做即時有效的處理，進行職務調整。拍板光洋科董事長馬堅勇免兼光洋化學應用材料科技（昆山）董事長一職，改由光洋化學應用材料科技（昆山）董事劉耀文接任，以方便因地制宜。 (工商 ) #光洋科 #大陸 #職務 #董事長 #化學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 接軌國際 討論三大數位應用情境 04:102020/10/26 產業特刊 中天新聞台換照聽證會 藍營集結場外抗議爭新聞自由 11:592020/10/26 政治 技術轉讓登陸 改事前審查 04:102020/10/26 財經要聞 疫情成轉機 捷迅與順豐再簽貨運包機滿足旺季需求 11:432020/10/26 財經 櫃買業績發表會 11月10日開講 04:102020/10/26 證券．權證 捷迅攜手順豐 簽署長期包機合約 11:162020/10/26 財經 瓦城跨足虛擬廚房 虛實並進 04:102020/10/26 產業．科技 華映併購案林郭文艷遭起訴 開庭稱：無端被牽扯 12:352020/10/26 社會 新疆爆137例無症狀感染者 4鄉鎮升級為高風險地區 09:502020/10/26 兩岸 黑了川普最後衝刺 白宮坦承控制不了新冠疫情 13:402020/10/26 國際 財經熱門新聞 《半導體》旺宏Q3獲利季增22％ 每股淨利0.88元 - 財經 台積電7奈米助陣AMD！英特爾前景洩凶兆 看關鍵數據能買進？ - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 材料大國日本雷人新技術 滷味基本款竟可增強鋰電池效能 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。