為了將大陸華為的設備排除在通信網絡之外，培養替代的企業，英國政府宣布，將與日本電氣（NEC）合作開發下一代通信標準5G的基礎設施，NEC的設備也成為可能選項之一，對NEC來說，原本它在全球無線基地台市場市占率不到1%，這將是其擴大5G相關業務的好機會。

根據《日本經濟新聞》報導，根據英國政府透露，英國國際貿易大臣特拉斯(Liz Truss)上周五(23日)赴日，與NEC董事長遠藤信博舉行會談，此行主要是為了簽署日英經濟夥伴關係協定(Economic Partnership Agreements，EPA)。

報導表示，由於美國川普政府出於安全保障方面的擔憂要求英國不採用華為的5G產品，今年7月，英國政府，決定在5G系統排除華為設備。自2020年12月31日起，將停止購買新的華為設備，該國5G網路現有的華為設備，也必須在2027年前拆除。而這項決定也是因應美國政府徹底排除的要求。

目前以歐美國家為主，華為設備陸續遭到排除。NEC也可望利用這個機會，將其通信基礎設施擴展到全球市場。NEC在今年 6月宣布與日本NTT進行資本合作，打算強調資安來作為產品的賣點。

報導指出，全球的基地台市場，原本由華為（Huawei）、瑞典愛立信 (Ericsson)及芬蘭諾基亞 (Nokia)，這三家公司囊括了80％市占。華為系統陸續出局，愛立信與諾基亞也在增加訂單，非前日本公司能拿下多少市占還尚不清楚。

(中時新聞網)