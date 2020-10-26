奧運舉重國手郭婞淳驚喜現身「2020 台中女力女麗Women’s Day」活動現場，大方分享自身經驗。（國泰提供）

「撐過撞牆點，會看到更好的自己」，奧運舉重國手郭婞淳驚喜現身「2020 台中女力女麗Women’s Day」活動現場，大方分享自身經驗，為所有正在努力讓自己變得更好的女力們加油打氣。

數百位15歲高中少女到70歲資深姊姊們，包括台中市體育局長李昱叡、立委楊瓊瓔、國泰人壽協理曾麗朶等人，12月24日齊聚台中市政府大廣場，進行兩個小時的彈力帶有氧運動及無需器材的有氧拳擊，不少女性朋友直喊：「從室內的健身房到戶外廣場，跟一群姐妹在陽光微微、清風徐徐中運動，這經驗太特殊、太棒了！」

立委楊瓊瓔身著湖水綠運動衫，率領婦女會資深銀髮姊姊們，在場上又扭又動，活力滿滿，一點都不輸其他美少女，她也呼籲台中市長盧秀燕一起來動一動，「愈動愈美麗」。

儘管年近70歲，但歲月並未在羅小姐身上留下痕跡，身材窈窕的她笑說，「不管幾歲都應該運動，運動是最好讓自己維持美麗的方式，希望這麼好的活動台中市政府可以每年舉辦！」

東山高中女壘隊教練東昀錡表示，非常感謝國泰和市政府舉辦這樣的活動，她這次率領數十位學生們出席，就是希望讓孩子有更多的參與和學習，「我認為團體運動可以獲得教室內學不到的團隊精神、榮譽感、服從性和專注性，不該只限於特定族群，更應該推廣至全民。」

國泰人壽協理曾麗朶說，東方文化以「林黛玉」形容女性體弱多病，是一種美感，但她認為，現代女性的溫柔已經不同以往，運動的目的不只是想要甩掉脂肪，更是為了迎接美好人生。「在體態變得更纖柔的同時，內心醞釀著更強大的力量，外在的美和內在的活力同等重要」，她說。

根據WorldGym統計，在健身房運動的男女比例從2001年的7：3，在2020年躍升至5：5。顯示運動風氣已從男性為主、運動員為主的特定活動，拓展成全民追求健康的生活方式。

台中市體育局長李昱叡表示，台中市女足獲得三年冠軍，自行車女力獲得兩次金牌，顯示台中市女性運動活力年年攀升，而市府致力於打造女性專屬的運動和空間，期望藉由各種活動帶動更多女性投入讓身心都更加健康美麗的運動。

除了台中女性市民的參與外，名模王麗雅、健身作家漢娜也都受這個活動的美意號召，漢娜說：「雖然運動風氣比起過往更盛，但女性其實還是相對害羞。如果可以讓更多女性聚在一起運動，可以更提高女性運動的意願。」其實，除了減肥以外，有越來越多女性利用運動來雕塑自己的體態，藉由自己喜歡的身體線條，展現出這個世代的女性對於美的詮釋。

除了動態的運動以外，國泰金控也以靜態的理財講座，提供了在場的女性一個兼具知性與健康的午後。國泰投信經理楊正豪表示，定期定額是現今動盪情勢下，相對穩健的選項，退休型基金是永不退流行的選擇，區域型和國家型基金是風險分散的理想標的，因為這些標的具備經濟的循環性，相較於產業型基金有更高的穩定性，他建議女性朋友不妨多參考。

(旺報 )