新光鋼(2031)第三季本業獲利擴增，加上業外有持有的世紀鋼(9958)的金融資產評價利益挹注，自結單季合併稅前賺逾6億元，每股賺約2元，並挹注前三季自結合併稅前淨利7.02億元，以股本30.71億元計，每股合併稅前淨利約2.28元，比去年同期EPS 0.55元跳增並優於第二季法說會時的預期。

受惠中鋼調升鋼價，鋼市復甦，加上有風電等新訂單開始出貨，新光鋼第三季營收約28.21億元，季增28.8%；因鋼價漲及風電產品毛利率較高，單季自結合併營業淨利1.55億元，比第二季的營業淨利659萬元大幅跳增，本業於下半年進一步轉佳。公司前三季自結營業淨利為1.78億元。

業外方面，主要受惠持有的世紀鋼股價大漲，認列的金融資產評價利益，以及中鋼股利入帳等，整體單季業外利益逾4.6億元；挹注單季自結合併稅前淨利達6.19億元，單季每股稅前賺約2.01元，將明顯優於第二季的每股稅前淨利0.68元。

展望第四季，中鋼續調漲11月及第四季盤價，有利新光鋼第四季營收、毛利率再優於第三季。

新光鋼第二季轉盈，單季EPS 0.67元；今年上半年稅後淨利0.96億元，較去年同期的0.18億元增加，EPS 0.31元。法人推估，新光鋼下半年本業增強以及有大筆業外利益挹注，全年EPS將在3元之上，比去年的低點0.39元大幅躍升。

展望明年，隨著台商回流以及綠能需求持續，公司鋼管、風電、鋼構等在手訂單能見度高，加上轉投資旗下新澄物流中心4層樓可望在明年第一季完工交屋，開始貢獻穩定租金；若明年鋼價穩定，出貨仍暢旺，明年本業有望再比今年成長。

(時報資訊)