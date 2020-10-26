國內外新冠肺炎疫情急升使全球經濟前景蒙上陰影，削弱了投資人的風險偏好，周一南韓KOSPI指數收跌0.72%，為2,343.91點。

南韓政府公布，截至周日午夜，國內新冠狀病毒確診病例增加119 人，幾乎較前一日的61人倍增，而美國與歐洲的確診數亦急速增加。

三星電子與其關係企業股價上揚，其集團董事長李健熙前一日逝世，令投資人對股權出售、增派股利與期待已久的組織改造抱持憧憬。三星電子收漲0.33%。

生技大廠Celltrion宣布自家開發的新冠狀病毒快速檢測試劑盒Sampinute已經獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的緊急使用授權（EUA），受此激勵，集團股Celltrion Pharm收漲1.37%。Celltrion終場收平，盤初一度大漲4.6%。

現代汽車、起亞汽車與現代Mobis股價同步走高，分別收漲2.69%、3.68%與3.84%，儘管現代汽車宣布第三季由盈轉虧。

外資今日賣超韓股1188億韓元。韓元收漲0.46%，報1,127.7兌一美元。

(時報資訊)