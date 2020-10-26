「桃園會展中心」今（26）日開工動土，行政院長蘇貞昌表示，「桃園會展中心」展現台灣的雄心壯志及桃園的地理優勢，並強調公共工程不僅要有好設計，更要好使用、好維護、好管理，期勉在市長鄭文燦領導下，會展中心能在2年完工並開展。

蘇貞昌指出，桃園具地理位置優勢，且是國門所在、捷運暢通，近年全台灣500大製造業有三分之一在桃園。中央推動「投資台灣三大方案」總投資金額超過1.1兆元，其中2300多億在桃園，可看出桃園欣欣向榮、非常有需要。

蘇貞昌表示，設立「桃園會展中心」正合時得宜，去年核定經費由中央補助41億元。自他上任後，包括桃園捷運綠線延伸中壢、三鶯（線）延伸八德、桃園鐵路地下化近800億元，上述建設合計達幾千億元。

而蘇貞昌聽完簡報後指出，報告提到桃園會展中心能容納600個攤位、大型會議廳能容納2,000人，卻僅有700個汽車、600個摩托車停車位，加上周邊住戶多，指示停車問題要規畫好，將來交通才不會一團亂，應讓所有來參展、開會、看展的人都能方便停車。

蘇貞昌強調，他對公共工程的要求不是僅有好設計，且要好使用、好維護、好管理，要以使用者、參與者、參觀者、展覽者及到訪者的方便為最優先考量。會展中心興建應考量如何使用及出入最方便，並做好規畫，並請桃園市長鄭文燦整合交通停車事宜。

蘇貞昌亦請相關設計、監造、營建的公司好好做，尤其鄭文燦在營運管理有經驗及能力，希望能在2年完工並開展，期許到時會展中心不但漂亮，且好使用、好維護、好管理，並能傳承下去。

(時報資訊)