昨天在台中進行的延平中學與成淵高中的比賽，經過4小時24分鐘的「大亂鬥」後，由延平以33比27勝出，奪下隊史參加中信盃黑豹旗首勝，但今天卻爆出延平教練冒名頂替的消息，最終延平遭裁決褫奪比賽，且原本報名教練也被處以2年禁賽。

延平自2015年開始參加黑豹旗，但首勝遲遲未能開張，昨天碰上今年才成軍的成淵，雙方展開超過4小時的激戰，最終延平以6分差勝出，奪下隊史參賽首勝。

但今天中華棒球協會收到舉報，昨天延平到場的教練並非報名時登錄的廖祉睿，而是另名葉姓教練；而協會在經過查證後隨即公布懲處，延平以0比9遭褫奪比賽，同時原本名教練廖祉睿將被處以2年禁賽。

棒協公告寫道，10月25日A11場次延平中學與成淵高中之戰，因延平中學教練冒名頂替，又只報名一位，將依競賽規程C1.2.4.褫奪比賽，改以延平中學（敗）0比9成淵高中（勝），且原報名教練另將依競賽規程C1.2.5.將判處2年禁賽及不得再參加教育部體育署與本會所舉辦之各項講(研)習會。

(中時 )