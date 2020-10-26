54歲文創公司的楊姓董座，與副董事長今日上午11時至立委高嘉瑜服務處陳情，楊在服務處外淋灑自身汽油，並手持打火機作勢點燃，服務處人員見狀立即上前制止。高嘉瑜表示，陳情人是第一次到服務處，但他一來就使用十分激烈的方式表達訴求，讓她們感到非常驚嚇和訝異。

對於有陳情人在服務處外企圖自焚，高嘉瑜受訪時表示，早上11點左右，有一對男女到服務處陳情，女子是到服務處內陳情，陳情內容是關於公司營運需要資金，紓困貸款處處碰壁。

高嘉瑜說，當時男子在外面沒有進入服務處，但他帶著一桶汽油和打火機，試圖淋汽油自焚，當時女子在服務處內陳情時痛哭表達對紓困不滿，而男子也在外面大聲吼叫。她指出，當下服務處助理也衝出制止他，而陳情人是第一次來服務處陳情，「一來就用這麼激烈的方式，當然我們也非常驚嚇和訝異」。

高嘉瑜認為，陳情人可能因為心灰意冷，也覺得紓困無法幫他走出困境，所以選擇用比較激烈的方式來表達訴求，讓大家感到十分錯愕。高嘉瑜也呼籲，大家如果有困難，他們也希望盡力協助，不用使用這種傷愛自己的方式，後續會再持續了解。

此外，高嘉瑜也在臉書上發文指出，在龐大資金壓力下，陳情人及合夥人今天第一次到嘉瑜服務處，就採取激烈自焚方式陳情，對於突如其來的舉動，服務處也立刻請相關單位了解，後續會持續關心協助。

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