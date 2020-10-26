台股盤中零股交易於今(26)日正式上路，上午9點10分(開盤10分鐘)第一筆撮合，至下午1點30分總計88次，等於是從原本盤後交易的撮合1次，擴大至89次，台股權值股王台積電第一筆撮合成交達9091股。從盤中零股交易首個交易日來看，除了雙王之外，金融股仍是台灣散戶的首選之一。

仔細觀察盤中零股交易首個交易日表現，今日成交股數前十名分別為：台積電(2330) 成交266,041股數、玉山金(2884) 成交股數208,322 股、敦泰(3545) 成交股數170,140股、長榮(2603) 成交股數163,028股、元大高股息(0056) 成交股數144,604股、第一金(2892) 成交股數122,060股、台泥(1101) 成交股數89,963股、聯電(2303)成交股數77,332股、合庫金(5880)成交股數75,600 股、鴻海(2317)成交股數73,646 股。

從以上數據來看，台股權值股雙王台積電、鴻海成交股數擠進前十，近來法人熱烈追捧的半導體股聯電、IC設計股敦泰今日股價更是一度亮漲停板、成交股數衝破10萬股，搭上航運題材的長榮成交股數也達超過16萬股的規模。其中，金融股包括玉山金、第一金以及合庫金等金融股，以及即將在28日除息1.6元的元大高股息，這也很符合台灣投資人追求高股息標的的趨勢。

再以盤後零股交易來看，長榮則是衝上第一名，成交股數達97,038股，聯電、玉山金、鴻海、敦泰、台積電也擠進前十，其中航運股陽明、光電股彩晶與錸德則是擠下其他類股排入前十。

(中時新聞網)