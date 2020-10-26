連鎖咖啡店家及便利商店10月底再度推出優惠活動，包括星巴克祭出「萬聖飲料滿額贈」買1送1優惠，路易莎全飲品第二杯半價，以及7-ELEVEn第二件5折等優惠，愛喝咖啡飲品的可以好好把握。

星巴克推出萬聖新品「粉紅魔女星冰樂」。(圖/摘自臉書「星巴克咖啡同好會」)

【星巴克】

「萬聖飲料滿額贈」，10月26日至28日，全台門市原價點購2杯大杯以上飲料，可獲得買一送一小白單乙張；10月30日至31日購買萬聖新品「粉紅魔女星冰樂」，可享第二杯半價。此外，即日起至11月1日，每日下午14：00至16：00，凡於foodpanda外送平台購買兩杯容量、冷熱一致的那堤，輸入優惠碼就能享有「買1送1」優惠。7-11會員，即日起至12月15日，使用OPEN POINT 20點兌換「買一送一」優惠券，至全台星巴克門市購買兩杯容量、冷熱、口味一致的飲料就能買一送一。

【路易莎】

10月26日至30日連續5天，每天早上11：00前，購買兩杯相同容量、風味、冰熱的飲品，就能享有全飲品第二杯半價優惠。

【7-ELEVEn】 7-ELEVEn從10月28日起連續三天，CITY系列指定商品同類別，包括特大美式、四季春青茶及黑糖珍珠撞奶，任選第二件享5折優惠。

(中時新聞網)