以自媒體型態竄起的網紅，或者是擁有廣大支持者的YOUTUBER，目前不僅已逐漸取代傳統的媒體行銷模式，成為時下最夯、最火紅的新產業，更會是疫情時代宅經濟市場主流。

其中，自創「HungHouse」品牌的網紅-洪彤彤，多年來靠著逾5萬名粉絲團的支持與創新產品，創下年營業額千萬元的好成績。洪彤彤坦承有過一段失敗婚姻、以及被家暴的慘痛經驗，因此鼓勵與她同樣有失婚與家暴經歷的女性，趕快勇敢走出來、讓自己重生，也可以加入成為「HungHouse」品牌經銷商，目前已有2000多位經銷商加入，絕大多數是家庭主婦，既能兼顧家庭還能賺錢。

洪彤彤表示，她從小就被母親拋棄，加上父親重男輕女，幸好在祖父母的照顧下慢慢成長，也學會勤奮跟努力不懈的工作態度。打上電商蓬勃發展的列車，洪彤彤自2015年開始經營臉書的電商專頁，從個位數的消費者開始，目前已經累積到數萬名的粉絲團，以及更多人的追蹤。

由於洪彤彤的超人氣，2019年創立「HungHouse」自有品牌，將關愛跟溫暖的元素，注入產品當中，成立了美女行銷團隊，以「互相扶持、綻放光彩、追求美麗人生」為宗旨，讓「HungHouse」旗下各種品牌的沐浴露、纖紅薑黃、軟磁睫毛等多項產品，都已經成為許多Y世代跟各年齡階層的消費者，網路通路上相當爆紅搶手的領導品牌，成為人人羨慕的小資女孩等。

其中，挑戰美睫市場、每副售價1950元的米蘭軟磁睫毛新產品，曾創下2天熱銷4000副、3個月賣出5萬副的驚人成績！

洪彤彤強調，經營自媒體行銷通路，一路走來除了感謝大批網友跟粉絲團的支持，加上品牌團隊的努力外，最要感謝的是她生命中最大的貴人，也就是她現任的老公-吳誌軒！

同樣也是隔代教養、在雲林長大的吳誌軒，從小經常被周遭的同學、親友霸凌，所以養成一種認真不服輸的精神，擅長上台演講。有著豐富電商行銷經驗的吳誌軒，憑著吃苦耐勞、誠懇負責的處事原則，與另一半洪彤彤相輔相成、各司其職，吳誌軒以豐富的金融投資理財經驗，幫助洪彤彤在電商領域上發展，夫婦倆攜手搶攻網路龐大的市場商機！

(工商 )