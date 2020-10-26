國際美元續走高，主要亞幣跌多漲少，但台股開高收小紅，尤其因出口商場拋匯，激勵新台幣升勢，但尾盤央行加大進場調節力後，升幅快速縮小，終場收在28.902元兌1美元，升值1.5分，終結連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量6.6億美元。

外匯交易員表示，隨美國總統大選已近，市場觀望氣氛更濃，美股陷入小區間整理，連動台股上攻力道也偏弱，外資操作趨於保守，在台股僅小幅賣超14億元。但因月底接近，出口商拋匯作帳需求進場，激勵新台幣盤中最高衝抵28.6元，追平12日的盤中高點。

外匯交易員認為，雖然尾盤央行進場調節，大幅收回新台幣升幅，甚至盤中可能也有進場出點力，但新台幣就是強，尤其外資退場靜待美國總統大選結果，匯市以實質交投為主。且出口商預期新台幣欲弱不易，僅管目前實質匯率28.6～28.7元實在是很差的價格，月底拋匯需求也只好含淚賣匯，短線新台幣將是欲弱不易。

(工商 )