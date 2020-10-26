2020年10月初，全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋半導體宣布，將投資850億元投資南科高雄園區，高雄市長陳其邁日前率隊，拜會穩懋董事長陳進財，由於穩懋投資將創4千個高階人才工作機會，帶動周邊新市鎮發展，吸引高階人才回流高雄，陳其邁責成相關局處協助建廠行政流程、人才招募、以及周邊生活機能等問題，全力支持包括穩懋在內的優質大廠，落腳高雄。

高雄市長陳其邁26日指出，全球5G、WIFI通訊技術發展迅速，加上高雄橋頭科學園區、仁武產業園區開發，將往北串連南科高雄園區、楠梓加工區，形成全台最大的科技走廊，以及中央先進半導體製程中心進駐高雄等利多，帶動近年半導體廠商看旺高雄發展、紛紛加碼投資。

因此，他特別責成經發局設立「投資高雄事務所」，務求最短時間，滿足業者所需，爭取投資順利落地。

陳其邁表示，除了協助企業加速領照建廠、水電申請、人才招募等行政流程外，針對園區周邊居住、交通及生活機能等需求，高市府也十分重視，高市府與中央也攜手，規劃高科巡迴巴士、高捷延伸路竹、以及高鐵橋下道路開通至仁武等聯外措施，更將視員工人數，規劃幼兒托育、百貨超市、郵政金融等相關機構進駐，滿足企業員工生活需求。

高雄經發局長廖泰翔指出，陳其邁市長非常重視企業需求，特別指示「投資高雄事務所」在11月儘速開張，針對重大投資案，設立專案經理人，一對一提供企業諮詢、輔導、媒合及跨局處協調等服務，歡迎企業現在投資高雄正對時。

(工商 )