寶雅（5904）26日董事會通過第三季財報，合併營收為47.63億元，季增20.9％，年增14.9％，稅後淨利6.87億元，較去年同期大幅增長逾37％，每股純益（EPS）7.03元，年增37.1％。

寶雅受惠第三季獲利創單季新高，今日股價亦在利多激勵下跳升2元，來到604元作收。

累計前三季營收129.69億元，稅前淨利19.43億元，歸屬於母公司淨利15.79億元，基本每股稅後盈餘16.17元。

寶雅指出，第三季財報優異，主要是受惠持續展店、疫情趨緩、消費氣氛提振，第三季營收為47.63億元，季增20.9％，年增14.9％，第三季稅後淨利6.87億元，單季每股純益為7.03元，年增37.1％；累計前三季營收為129.7億元，較去年同期成長10.2％，營業毛利為56億元，毛利率保持平穩為43.2％，營業利益為19.7億元，營業利益率15.2％，前三季稅後每股純益16.17元，年成長14.5％。

因應第四季消費旺季，寶雅、寶家雙品牌持續展店下，持續對寶雅下半年帶來正面貢獻。截至九月底為止，全國共有250間寶雅、15間寶家。

(工商 )