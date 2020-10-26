情侶來台棄嬰 恐面臨星國「唯一死刑」審判

去年2月，驚爆一對新加坡年輕情侶來台，涉嫌在西門町旅館產下女嬰後棄屍廚餘桶，並迅速逃回新加坡，引發台、星兩地熱議。新加坡媒體報導，神隱1年半後，這對男女傳出將要結婚，男方在社群媒體大曬求婚照，而女方看來肚子「又大了」，孕味濃厚。

去年2月26日，新北市新店區某環保公司員工在處理廚餘時，赫然發現1具仍附有胎盤臍帶的女嬰屍體，警方追查後懷疑一對新加坡情侶產子棄嬰。2人下榻旅館員工透露，入住時女生肚子大大的像是懷孕，但離開時肚子突然不見了。

警方依據清潔車司機供詞，鎖定棄屍地點為台北市萬華區昆明街、西門町鬧區。調閱監視器發現，26日清晨3時，一名身穿黑衣、黑褲、夾腳拖鞋男子，將裝有嬰屍的黑色塑膠袋丟入昆明街燒烤店的垃圾桶內，環保公司在5時將垃圾運走。

警方追查發現該名男子為新加坡籍23歲王姓男子，他在2月19日與24歲郭姓女子搭機來台，在西門町武昌街某旅館住了8天，就在棄屍當天火速出境返回新加坡。

這起事件也引發新加坡當地關注，但王、郭矢口否認棄嬰。據星國媒體報導，日前李男在社群媒體曬出求婚照，女方仍是郭女，兩人不但仍在一起，且看來將步入禮堂。且女方看來身材園潤、肚子突出，散發濃濃孕味。

(中時新聞網)