運動中心是高雄市長陳其邁在選舉期間提出的政見，岡山區人口稠密，也是市府目前盤點的重點，民進黨立委邱志偉日前前往北高雄運動中心預定地（阿公店路及空醫院路口、原健鷹新村所在地）勘查了解進度。

高雄市運動發展局已經向國防部爭取土地無償撥用，後續將會送到內政部用地變更。邱志偉說，中央會盡全力協助市府，儘速落實運動中心的興建。

岡山區欠缺適合運動的場館，陳其邁曾經提出廣設運動中心的政見。岡山區因人口眾多，被列入規畫地區之一，預定地在邱志偉與市府多方尋覓後，選擇在阿公店路及空醫院路口、原健鷹新村所在地。

邱志偉表示，預定地目前土地為國防部所有，距離岡山市區、交通便利、土地方正，興建運動中心後，將讓愛運動的民眾有舒適的各項運動場地可以利用。邱志偉也邀集教育部體育署、高雄市政府運動發展局等單位到現場會勘，了解目前進度及需中央配合事項。

運發局說，針對取得土地部分目前還在府內進行相關程序，事前已經與國防部協調，國防部回覆表示，在收到市府公文後將會無償撥用土地，預計在明年1月完成撥用程序，後續將送內政部都委會審議用地變更，將機關用地變更為體育用地，運發局正在加快程序進行。

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(中時 )