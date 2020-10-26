飯店通常都會提供備品供旅客使用，但未使用完的是否能夠帶走引發許多討論。日前一名女網友抱怨，自己和男友入住五星飯店，但退房時男友竟然連沒用完的衛生紙也要帶走，此舉讓她相當不解，對此，就有從事過房務的網友回應，「沒用完的衛生紙並不會丟掉，剩很多就續用，剩一點就給員工」。

一名女網友先前在PTT上發文抱怨，自己男友相當節儉，有次和男友入住五星飯店時他將沐浴乳、梳子等備品都帶走，原以為男友會就此收手，沒想到下秒連沒用完的衛生紙也整盒帶走，並向原PO表示「花錢就要花的實在，可以拿的要一併拿走」，令她相當不解。

對此，就有網友回覆貼文表示，客人都選擇入住，「那麼消耗品就是算是屬於你的，牙刷牙膏、捲筒衛生紙、浴帽、梳子這些用品為什麼就不能拿著走呢？」

多數網友無法理解表示「要不要自來水抱個兩桶走？」、「衛生紙也拿有點超過」、「我都是好用才會拿走」、「第一次聽到有人會拿走那些小東西」。不過也有一批網友認同「不拿走才是浪費」、「那些東西是包括在房費的，帶走有什麼問題嗎？」、「拿走啊，我也不希望我用的消耗品是上個客人剩的」。

此外，就有擔任過房務的內行人解釋，並說明做法「做過房務，衛生紙並不會丟掉，剩很多就續用，備品不拿就是留給下一組客人」、「衛生紙會沿用，剩太少才會收掉或員工用，我遇過客人全拿」、「客人沒用過或沒拆封的備品不會丟啦」、「大飯店都是全丟消耗品，多數小飯店才會沿用衛生紙」。

(中時新聞網)