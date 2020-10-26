高雄市壽山物園秋季規畫一系列動物森林營隊，近日在壽山附近發現截趾壁虎，這是台灣多年未見極為稀有的壁虎；高市觀光局特地請中山大學專家鑑定，陸續記錄到幼體，也解開數十年來，截趾虎是否在台灣有實際族群的謎題。

動物森林營隊邀請多位專家學者指導，安排孩童到壽山祕境探險，長期在壽山進行野外觀察的劉函憬、盧益美，在場勘時意外在壽山動物園附近拍攝到截趾虎，成熟的截趾虎腳趾的第一趾，不具爪子是辨識時重要的特徵。

中山大學教授李政諦記錄到截趾虎的幼體，做為截趾虎在壽山有繁殖的證據。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄報導）

觀光局找來中山大學海洋事務研究所教授李政諦現地鑑定，他指出，目前全台只有壽山有截趾壁虎族群，高雄有海岸與山脈，具有高多樣性的壁虎科動物，除東北角龜山島特有的龜山壁虎、蘭嶼特有的菊池氏壁虎及雅美鱗趾虎等3種外，全台13種壁虎中的10種，堪稱壁虎多樣性最高的縣市。

李政諦提到，另外其他稀有的壁虎，在高雄有全台唯一的大壁虎，也就是中藥材稱呼的蛤蚧，繁殖族群在蓮池潭；海岸地區則有鱗趾虎，鳥松丘陵區有半葉趾蝎虎，山區則有史丹吉氏蜥虎。住家與附近常見的有鉛山壁虎，疣尾蜥虎與無疣蜥虎。由於高雄是國際商港，在港區周圍也發現有外來種脊斑壁虎、密疣蝎虎的族群。

觀光局長周玲妏強調，高市府會重視這項難得資源，請壽山動物園團隊未來能持續將此珍貴生態資源，作為園區推動森林營隊的教育內容，期望動物園針對台灣原生動物，做為環境保育及教育的投入重點。

(中時 )