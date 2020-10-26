印尼4名醫事人員赴台大雲林分院，進行4個月的觀摩訓練，台大雲林分院26日舉行開訓典禮。（周書聖攝）

台大雲林分院院長黃瑞仁致贈紀念品予印尼醫事人員。（周書聖攝）

為學習台灣防疫經驗，印尼4名醫事人員赴台大雲林分院，進行4個月的觀摩、訓練。台大雲林分院26日舉行開訓典禮，未來將於急診部、護理部、心血管中心等單位學習，希望將台灣寶貴的防疫經驗帶回印尼。

本次赴台大雲林分院觀摩訓練的醫事人員，共有3名醫師、1名護理師。為因應居家檢疫措施，自中秋連假，就已抵台進行14天居檢，並額外進行7天自主健康管理，總共21天。期間經過2次核酸檢測皆呈陰性，並於上周正式出關。

台大雲林分院副院長馬惠明指出，根據中央流行疫情指揮中心所示，印尼醫事人員同行班機中，可能有確診個案，但是大家都在防疫旅館中嚴守居檢規定，也順利通過核酸檢驗。雖然飲食方面要準備豬肉以外的餐食比較困難，院方仍盡力滿足需求。

瑪琅布拉維加亞大學急診部醫師阿里（Dr. Ali Haedar）表示，就算全球籠罩在嚴重疫情之下，也要突破困境，親自來台學習抗疫經驗。過去4次訪台，交流成果豐碩，未來將與台灣醫界共同探討，如何將台灣成功經驗帶入印尼。

台大雲林分院院長黃瑞仁表示，台大雲林分院致力與東爪哇醫療體系交流，這次印尼學員的訓練計畫是非常嚴密的，除雲林分院以外，也安排學員至台北總院、新竹分院等各部門學習。

原本台印醫事雙向交流因疫情關係，被迫中斷，但印方強烈表達希望到台灣觀摩防疫工作，衛福部與台大醫院協商後，才讓此次台大雲林分院代訓印尼菁英種子醫事人員活動得以成行。

(中時 )