日本快時尚眼鏡品牌JINS來台五年不僅掀起眼鏡行通路革命，同時在近三年聚焦高科技數位轉型，繼線上AI判讀配鏡之後，導入實體首號店亦選擇在機捷A8長庚醫院站開幕；JINS台灣總經理邱明琪強調，超過30坪的新型態體驗店，除了逾千款東京設計的眼鏡產品、標配驗光室，更增設互動式展台和JINS Brain人工智慧系統，以AI更快速判讀配鏡與強化病理功能。

邱明琪透露，未來針對國人眼睛保健需求，JINS將與長庚眼科共同合作，研發出更多解決眼科患者問題的新產品和服務，像是為台灣人客製智慧型眼鏡等，透過智能眼鏡可觀察到大腦運作、眼睛病理與工作效率等功能。

JINS今年以來無畏疫情衝擊，陸續於全台展出6家新店，環球Global Mall桃園A8店為全台第32家店，首家全數位智慧店型，更能就近服務長庚醫院等眼科病患；長庚醫院眼科部醫師黃奕修指出，台灣每10萬人中就有3萬人曾因眼部疾病困擾需要到醫院就診，今年防疫以來，民眾宅在家使用3C產品頻率相對大增，眼科就診人數亦隨之增加，以全台來說就診人數增7％，長庚眼科就診人數即增加9％。

JINS強調，新型體驗店內創新設置三座功能展示桌，顧客在此可以體驗日本製手工眼鏡的精緻質感，可看到保濕眼鏡等功能性產品的製成原理，並且親自動手感受全視線鏡片、濾藍光鏡片等功能鏡片與一般鏡片的差異化，而日本獨家JINS Brain人工智慧判讀系統，則透過AI和大數據分析，協助消費者選出最適合自己的眼鏡。

而因應「手機症候群」台灣乾眼症患者逐年增加的趨勢，「JINS MOISTURE第二代保濕眼鏡」，創新改良第一代的原創儲水盒，採用高機能保濕海綿，讓眼周保濕比率提升20％；自許「眼鏡界革新者」的JINS，除推出保濕眼鏡、濾藍光眼鏡等多種功能性眼鏡，JINS日本總部更首創世界第一款可看見身心狀態的智慧型眼鏡JINS MEME，搭載自行研發的感測器紀錄心理與生理狀態，並與手機APP連動，讓用戶可以隨時確認每天的身心健康狀況。

(工商 )