作家季季今天表示，作家七等生24日過世，享壽81歲；文訊總編輯封德屏也證實七等生過世消息。

季季在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，認識七等生50餘年，感懷良多，此時只想說：「老七，行所當行，安然而去吧！」

根據國立台灣文學館介紹，七燈生本名劉武雄，公元1939年7月23日生於苗栗縣，台北師範學校藝術科畢業，曾任國民小學教師，1962年首次在聯合報副刊發表短篇小說，在主編林海音鼓勵下，半年間登了11個短篇；1966年與作家尉天驄、陳映真與施叔青等創辦「文學季刊」；1983年應邀前往美國愛荷華大學「國際作家工作坊」訪問5個月。

七等生曾獲台灣文學獎、聯合報小說獎、中國時報文學推薦獎及吳三連文藝獎，代表作有「我愛黑眼珠」、「重回沙河」與「沙河悲歌」等，創作文類以小說為主，兼及詩、散文與攝影等作品；小說以自繪自剖為基本主題，表現個人與社會標準衝突而產生的對立，在內心產生種種矛盾與扭曲。

(中央社)