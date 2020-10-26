高市文化局經營的「打狗英國領事館及官邸」榮獲文化部第5屆國家文化資產保存獎，適逢高雄改名百年，文化局長王文翠表示，市府17年來一步一腳印修復打狗英國領事館，這份「文資界奧斯卡獎」是送給市民最好的禮物。

國家文化資產保存獎是文化部2009年起設置，每3年辦理1次，今年第5屆保存維護類得獎者除了高雄打狗英國領事館及官邸外，還有國定古蹟「台灣總督府交通局鐵道部」、國定古蹟「原台南水道」（水源地區）。

高市文化局表示，今年競爭者實力堅強，歷經長達10個月初審、複審、決審，據審查委員張嘉祥透露，「打狗英國領事館及官邸」之所以脫穎而出，主要是高雄市政府致力於恢復歷史場域空間特質的重要貢獻。

早期海巡署設立「一港口安檢所」，阻隔英國領事館官邸連通到港灣的歷史脈絡，高市府與中央溝通，取得共識遷搬安檢所，重現哨船頭歷史場景，高市文化局更自2003年起不斷投注經費進行打狗英國領事館修復工作，終於造就今日樣貌。

王文翠表示，文化資產的重生象徵過去百年，也是未來百年的開始，文化局將持續致力文化資產的修復及再利用，今年11月1日是逍遙園開園80周年，也即將修復重啟，不僅是文化資產保存重要里程碑，對見證高雄百年歷史發展也別具意義。

(中時 )