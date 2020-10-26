5G及電動車等產業高速發展帶動PCB上游材料廠積極擴產，且中美貿易戰加速台廠回流，亞泰金屬(6727)(亞泰金屬工業公司)目前訂單能見度已排至明年，在手訂單已超過今年，預計明年在台灣交機佔整體在手訂單比重更拉高至30%，亞泰金屬總經理黃源財表示，今年營收及本業獲利會比去年好，明年營收亦會比今年好。

亞泰金屬創立於1973年，塗佈設備最早應用於膠帶生產，1986年擴展新事業，公司產品定位R2R捲對捲軟性材料生產設備，研發PCB上游材料CCL含浸設備，主力產品為印刷電路板基材製程設備(含浸機、貼合機)、薄膜製程設備(塗佈機、能源基材製程設備)，也應用於軟板(FCCL)、被動元件、奈米銀絲觸控、碳纖維及光學領域，相較傳統設備業，可廣泛應用於捲對捲(R2R)精密塗佈跨領域的產業，產業終端應用已遍及電子零組件產業、塑膠產業、能源產業、醫療產業、光電產業、交通產業、建築產業至航太產業。

黃源財表示，公司客戶均為提供高階產品一線大廠，5G高頻高速CCL供應商約75%為本公司客戶，根據工研院產科研究所預估，全球銅箔基板產值將從2018年的111億美元成長至2025年的181億美元，年複合成長率為7.3%，其中高頻高速基板市佔將從2018年的18%大幅提高至46%，產值估計從20億美元提高到83億美元，市場需求高度成長，亦讓公司設備前景看好。

隨著5G與電動車產業高速發展，已帶動PCB上游材料廠的擴廠需求，面對日系與歐系大廠的競爭，在雙方設備技術能力伯仲之間情況下，亞泰金屬憑藉在價格及售後服務上的優勢，使得競爭力優於同業廠商，也逐步搶佔市場佔有率，在全球高階銅箔基板廠的市佔率已超過70%，並因應客戶新製程需求，推出高溫、無塵等新型設備，所生產的含浸設備可滿足生產超薄布種的需求，目前訂單能見度已排至明年，在手訂單更超過今年。

除產業高成長，中美貿易戰引發供應鏈移轉，台商加速回台擴產，亞泰金屬目前在手訂單據法人預估已超過10億元，其中30%訂單來自於台灣，這也是近幾年少見的台灣訂單佔比達30%。

由於亞泰現有產線主要用以生產直立式含浸設備，為更完善提供客戶良好的服務及生產水平設備訂單，亞泰金屬已購入3000多坪土地擴充生產線，預計110年第1季可以開始動工，並於111年底完工後，全面提升整體產能。

亞泰金屬2019年合併營收7.79億元，稅後淨利9,356萬元，每股盈餘5.18元。今年上半年稅後盈餘4595萬元，每股盈餘2.55元，累計前9月合併營收為6.85億元，年成長19.75%，黃源財表示，今年營收及本業獲利會比去年好，明年營收亦會比今年好，法人預估，亞泰金屬明年營收可望較今年成長10%，隨5G擴廠訂單及後年楊梅新廠的完工，未來營運發展可期。

(時報資訊)