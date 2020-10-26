中鋼(2002)受惠鋼價走揚，自結9月合併稅前淨利4.43億元，比8月自結賺1.75億元成長153%，且為連續第二個月賺錢。中鋼第三季僅7月為虧損，在8、9月均獲利挹注，第三季有機會微幅獲利，挑戰單季提前轉盈。

但因上半年虧損，今年1~9月自結合併稅前虧損34.91億元，仍比去年同期轉虧，每股合併稅前虧損約0.22元。

中鋼9月營收261.27億元，月增1%；受惠鋼價上漲，自結營業淨利3.67億元，相較8月營業淨損2.11億元，單月本業轉盈；自結9月合併稅前淨利4.43億元，比8月自結賺1.75億元擴增153%，且為本業獲利帶動。

中鋼8月即因本業虧損縮減，加上業外挹注，自結8月合併稅前淨利1.75億元，單月轉虧為盈，並終止連續9個月以來之虧損。

回顧第三季，中鋼自結7月稅前淨損2.91億元，8月正式轉盈，自結8月合併稅前淨利1.75億元，今日公布自結9月合併稅前淨利4.43億元，由此看來，第三季有機會微幅獲利，挑戰單季轉盈。

今年上半年鋼價走跌，直到第三季翻揚向上；中鋼前9月營運仍比去年同期下滑；中鋼前9月自結合併營收2271.77億元，年減19%；自結營業淨損35.71億元，自結合併稅前虧損34.91億元，合併每股淨損約0.22元。

中鋼第三季開單月盤的熱軋等產品價格為連續三個月漲價，有利帶動第三季挑戰損平甚至微幅獲利。

展望第四季，第四季與10、11月盤價持續開高，將帶動中鋼本業可望持續獲利，整體第四季營運也將獲利，全年是否能有小賺的成績，就要看第四季單月獲利是否能持續擴增。

(時報資訊)