美國總統大選逐日逼近，在紓困法案進展仍充滿分岐狀況下，市場觀望氣氛濃厚，但新興亞股上周仍以小漲作收。據彭博統計，整體外資流入金額達13億美元、為近1個月來次高，印度及台灣股市為前2大淨流入市場，分別為9.8億、4.9億美元。

中信投信指出，在新興亞股中值得注意的，是印股已連4周吸引外資淨流入，也是今年以來唯一外資流入為正數的新興亞洲國家、淨流入達62億美元。另一個亮點則為越股，為新興亞股中唯一連6周上漲的市場，股市動能相當強勁。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為，市場逐漸將眼光轉向近期陸續公布的美股、台股財報。重量級美國及台灣科技股本周皆有法說會，預料將牽動相關個股表現。此外，新台幣強升除引發市場關注電子股匯損狀況，擁有龐大海外資產的壽險類股亦備受關注。

周俊宏指出，面板業市況否極泰來，漲價趨勢自6月起延續至今，近期因第四季為傳統消費旺季，今年筆電需求又因遠端工作帶動較往年更強勁，使面板業持續供不應求，看好相關產業後市表現。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南企業財報表現亮麗、MSCI指數調整、經濟數據回神等利多，帶動越股持續上攻，尤其上周MSCI指數調整新聞曝光後，越南在MSCI邊境市場指數占比增加近2倍，高於原先市場預期。

張晨瑋認為，越南在MSCI指數占比增加幅度高於預期，對被動資金流入的期待激勵越股上漲，並以大型藍籌股擔當上攻主力。越股目前類股輪動格局良好，且過去30日平均日均量登今年新高、量能同步擴增，有利越股後市發展。

不過，張晨瑋也指出，近期歐美新冠肺炎再度惡化、部分歐洲城市再度封城，可能影響全球經濟復甦腳步、甚至越南出口表現。考量全球市金融市場不確定性仍高，建議投資者不妨以定期定額方式入場，完整掌握越南中長期經濟發展潛力。

(時報資訊)