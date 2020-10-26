陸軍金門防衛指揮部今日舉辦「古寧頭戰役71周年悼念陣亡將士祭祀活動」，在兩岸關係處於高度緊張的情勢下，特別引人關注。古寧頭戰役規模雖然不大，卻是共軍渡過長江後唯一的一場遭國軍全殲的戰役，讓當時的國軍士氣大振，也阻擋了共軍渡海犯台計劃的步驟。雖然只是一場戰術上的小勝，卻發揮戰略大捷的作用，因此也被稱為是形塑兩岸分隔數十年的最重要戰役。

大陸東南地區負責的部隊是陳毅與粟裕領導的共軍第三野戰軍，在攻打金門前已攻克福州，並輕鬆拿下擁有強大防禦工事與大量部隊的廈門。金門之役是中共中央清除東南地區殘餘國軍的行動之一，當時毛澤已決定渡海攻台，並以逐島攻克的方式進行，要先奪下福建、浙江沿海的小島，進軍澎湖後再攻下台灣，走的基本上是清朝施琅攻台的路線。

1949年古寧頭戰役戰況最激烈的北山紅土斷崖，目前已是金門知名旅遊景點。（圖／李金生攝）

當時主攻的第十二兵團司令葉飛認為，金門整體防衛力量與廈門有極大差距，因而「此役必勝」。古寧頭戰役的主要戰事為期3天，自10月24日深夜至27日基本結束，攻守雙方死傷與被俘人數有多種版本，其中共軍登陸9千餘人有3千多人被俘，其餘陣亡或失蹤，國軍則有2千餘人陣亡。

戰役的勝負因素在後來的軍事專家分析中沒有重大分歧，幾乎全指向葉飛準備不足、輕敵躁進，又缺乏渡海作戰經驗，以致後援不繼。當時預備的2萬多人部隊，第一梯隊以船隻運送9千多人，在海上遭到國軍的海空軍與岸上火力截擊，登陸後陷入苦戰，又因潮水退去船隻擱淺而無法回程載運援軍與補給，以致彈盡援絕而遭全殲。在國軍部份則是因具備海空軍優勢，同時發揮三軍協同作戰功效與臨場應變得當，加上諸如在灘前故障的戰車臨時發揮火力優勢等運氣因素而獲勝。

古寧頭戰役中共有9千餘名共軍登陸金門，最後有5千餘人陣亡或失蹤，被俘共軍3千餘人，是共軍渡江之後最大的一場敗績，也穩定住台灣軍心與民心。（圖／軍聞社）

古寧頭戰役大勝後，國軍藉機大力宣傳，暫時穩定了軍心與民心，避免了共軍未到、台灣自已先垮的局面。蔣介石也認為：「古寧頭大捷不只保住了金門，更保住了台灣。」數日後共軍為挽回顏面，再嘗試渡海攻打登步島，也同樣遭遇敗績而撤退。共軍自此認清了渡海作戰的難度極大，缺乏相關作戰經驗與優勢海空軍的中共而言，不應輕率發動戰事。在要求蘇聯支援空軍參戰未果後，中共決定自行組建海空軍力量，整個攻台時程被迫推遲，直到隔年6月韓戰爆發、美軍第7艦隊巡弋台海，整體國際形勢改觀，兩岸長期分隔已成定局。

雖然後來有很多評論都認為是韓戰爆發以致美軍介入台海，造成共軍無法攻台，但若從共軍缺乏跨海作戰所需要的海空優勢、後勤條件與戰術經驗來看，就算沒有美軍巡弋台海，當時的條件下渡海犯台的成功率也極微小。葉飛後來在其自傳中說：「50年代初，在我海、空軍還處於劣勢條件下，要僅僅靠木帆船橫跨台灣海峽，解放台灣，現在看來，恐怕是會吃比攻金失利更大的苦頭的。」所指的正是這個道理。

1949年10月下旬金門古寧頭戰役結束後，部份參戰官兵凱旋回到高雄港。（圖／本報檔案照片）

試想，二戰大次盟軍登陸諾曼地首批15萬兵力，除了完全的空中優勢外，還動員了數千艘戰艦與運輸載具運送人員武器及火力支援，何況德軍若按隆美爾判斷將裝甲部隊部署至諾曼地，盟軍的登陸很可能以失敗收場。如果按照毛澤東與粟裕的攻台方案規劃50萬部隊跨海作戰，即便分成2或3批，在沒有海空優勢情況下，還要跨越比英吉利海峽更寬廣數倍的台灣海峽，所需要的運輸與護航艦隊數量也是極為驚人，其成功的機會更是渺茫。

古寧頭戰後後的數十年來，兩岸的政治與軍事情勢都有巨大變化，但大規模登陸作戰仍非易事。至於二戰之後各種飛彈、機艦武器都有長足進步，足以改變戰爭面貌，不過，如同諾曼地登陸盟軍統帥們的擔憂一樣，沒有相類似條件的實戰案例之前，所有的規劃都可能出現無法預知的變數。

(中時新聞網)