64歲陳姓老翁疑因不滿長子工作忙碌無法協助照顧罹癌母親，26日凌晨縱火燒毀對方停在台南市北區路邊的大型遊覽車，事後還帶著醉意前往消防分隊自首犯行，並大嘆「飼子無路用」。與老翁同住的長子說，遊覽車已購買5年，目前還有貸款，損失約2、300萬元，全案訊後依公共危險、毀損等罪嫌送辦。

「大家都不要顧！壓力很大啊！」老翁自首時，還邊喝米酒邊抱怨說，與妻子育有3子，目前與長子同住，次子在服飾店上班月薪約3萬元，3子因案入獄。之前長子繼承房產，還以此抵押貸款購買遊覽車，如今妻子臥病在床沒人要照顧，必須請全天看護，1天約需2400元，長子卻推說工作忙碌無法分擔照顧責任，雙方多次爭吵，一氣之下就放火燒了對方的遊覽車。

昨天凌晨2點多，台南市政府消防局119勤務中心接獲民眾報案，指北區中華北路1段與安南區安明路交界處附近，有1輛停在路邊的遊覽車突然起火燃燒。當消防人員抵達時，遊覽車的後方已經陷入火海，經拉水帶滅火，火勢在1個小時內被撲滅，幸好沒有人員傷亡，也沒有殃及附近的住宅，初判可能是人為縱火。

凌晨近3點時，陳姓老翁突然開車前往消防局土城分隊自首縱火，還醉倒在分隊的地板上，消防人員查知凌晨2點多北區的確發生遊覽車火警案，立即通報轄區市警五分局派員將醉得不醒人事的老翁帶回警局訊問。

40多歲的陳姓車主被通知到場後，發現自己的生財工具被燒得幾乎全燬，一臉無奈，不發一語。

據查，陳姓老翁因長期照顧罹癌妻子，體力不堪負荷，近來與長子、次子商量如何輪流照顧妻子時，長子卻以工作忙碌為由不太搭理，一時氣不過酒後放火燒毀長子的遊覽車，犯後自知做錯事才自首。

(中時 )