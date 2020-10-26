林心如、霍建華從好友升格成戀人，小倆口在2016年5月公布戀情，並在同年7月選在峇里島舉行婚禮，小倆口接著在隔年喜迎女兒「小海豚」，幸福升格為一家三口，不過林心如近日則被發現悄悄刪掉與霍建華的合照，兩人的婚姻狀況引發外界好奇，對此，林心如經紀人也做出回應了。

「霍心」夫妻林心如、霍建華結婚4年，小倆口雖然對婚姻生活低調，不過林心如每回談到丈夫和女兒，總是充滿幸福氣息，但林心如日前則是被媒體直擊，與霍建華在街頭爭執，兩人最後不歡而散，林心如還一個人獨自坐在路邊。

事後林心如還被細心網友發現，她已悄悄刪掉與霍建華的恩愛自拍照，不免猜想小倆口是否還沒和好，對於夫妻感情狀態，根據《新浪娛樂》報導，林心如經紀人則表示：「沒什麼事情」，呼籲外界不要過度聯想。

其實林心如、霍建華多次被傳懷孕、離婚，而她上個月被問到此事時，林心如對謠言都一笑置之，並反問「如果離婚怎麼懷孕？而且按照懷孕傳聞，應該生3個了」。

(中時新聞網)