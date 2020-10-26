圓點奈米 26日申請登錄興櫃股票 16:392020/10/26 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（26）日表示，台灣圓點奈米技術公司（6797）已在今日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，圓點奈米公司為上市科技股致茂電子的轉投資事業，圓點奈米成立於民國93年4月間，董事長為章季芸，主要經營業務是自動化核酸萃取機台、核酸萃取試劑、奈米磁珠等，送件時資本額為2億1,150萬元。圓點奈米去（108）年業績，營收1億1,396萬元，稅前虧損4,476萬元，每股虧損2.04元。 (工商 ) #圓點 #申請 #登錄興櫃 #櫃買中心 #核酸萃取 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 正基科技 26日申請登錄興櫃股票 15:412020/10/26 財經 竹縣首座公設民營嘉豐托嬰中心 11／3開放報名 14:302020/10/26 區域情報-新竹 永豐餘實業27日登錄興櫃 認購每股39.5元 10:182020/10/26 財經 《興櫃股》永豐實明登興櫃 每股認購價39.5元 10:002020/10/26 財經 櫃買徵才 報名至11／11 04:102020/10/26 證券．權證 櫃買業績發表會 11月10日開講 04:102020/10/26 證券．權證 緯創端AI智慧路側解決方案 12:552020/10/26 財經 櫃買今審議博晟生醫上櫃案 10:202020/10/26 財經 嚴審陸資 3路障年底上路 04:102020/10/26 財經要聞 張斗輝：公司誠信經營 重中之重 04:102020/10/26 投資理財 財經熱門新聞 《半導體》旺宏Q3獲利季增22％ 每股淨利0.88元 - 財經 台積電7奈米助陣AMD！英特爾前景洩凶兆 看關鍵數據能買進？ - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 材料大國日本雷人新技術 滷味基本款竟可增強鋰電池效能 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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