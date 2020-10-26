櫃買中心今（26）日表示，台灣圓點奈米技術公司（6797）已在今日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，圓點奈米公司為上市科技股致茂電子的轉投資事業，圓點奈米成立於民國93年4月間，董事長為章季芸，主要經營業務是自動化核酸萃取機台、核酸萃取試劑、奈米磁珠等，送件時資本額為2億1,150萬元。圓點奈米去（108）年業績，營收1億1,396萬元，稅前虧損4,476萬元，每股虧損2.04元。

(工商 )