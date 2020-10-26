巾幗不讓鬚眉！龜山警分局26日舉辦大林派出所所長交接，由30歲的鄒安晴出任新所長，也是龜山警分局1996年成立以來，第一位女所長，地方人士都到場觀禮，對於地方出現女所長，中正大學法律系畢業的她，將發揮法律專長服務地方。
龜山警分局副分局長蔡俊輝表示，大林派出所長鄒安晴出生桃園市中壢區，中正大學法律系、警大政策研究所101期畢業，2015年起陸續在楊梅分局交通組、督察組服務，歷任上湖所長、富岡所長、埔頂所長，今年9月榮陞龜山分局督察組警務員。
蔡俊輝說，鄒安晴從警6年多，以專精的法律知識，以及積極細膩處事原則，在三任所長任內都備受肯定，也展現分局對性別平等的重視，相信她就任後能成為一位體恤部屬、照顧基層的好所長。
鄒安晴外型嬌小但眼神銳利，她說警察工作多元且要深入社會各角落，擔任所長後更能體認基層同仁執勤辛勞，允諾營造派出所良好氛圍，讓同仁工作愉快、更有向心力，落實勤務維護轄區治安與交通工作。
龜山警分局成立24年來首度出現女所長，許多地方人士都到場觀禮，並給予高度的期待，鄒安晴坦言有壓力，但會全力以赴。
(中時 )
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