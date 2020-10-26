台陽煤礦老員工後人鍾選平一家5口現在暫住勸化堂停車場大樓。（謝明俊攝）

台陽煤礦老員工住處都將被拆除。（謝明俊攝）

昔日南庄知名台陽煤礦賣給韓國籍金姓牧師後，金某原本同意部分舊住戶以每個月5千元租金繼續租住，但近日卻出爾反爾，要求剩餘7、8戶全部限期搬離，讓經濟原本就弱勢的住戶求告無門，將面臨掃地出門的命運。

過去南庄知名的台陽煤礦，位在南庄獅山村14鄰山區，面積廣達10多甲，早年礦主涂添貴為照顧員工，同意員工在礦場內自行建屋居住，但未訂定任何租約，有10名員工住在礦場內，並傳承至下一代，由於煤礦產業沒落，部分老員工經濟狀況大不如前，甚至還淪為中低收入戶。

2015年，涂家後代將礦場賣給一名韓國籍金姓牧師，牧師隨後一一拜訪全部住戶，要求拆屋還地被拒，金某於是向苗栗地院提出告訴獲勝，開始強勢要求住戶搬離，在部分住戶苦苦哀求下，金某一度同意讓住戶付租金繼續住下，但租金比周邊行情還貴，住戶無奈下，只得讓金某予取予求。

一名住在當地數10年的台陽老員工遺孀林美華，高齡73歲，因兒子患有痼疾，本身就是低收入戶，在得知新地主要求老住戶拆屋還地，擔心無處可居，竟在今年4月3日想不開自殺身亡，鄰里聞訊悲憤不已。

另一名老住戶鍾選平，育有3子都領有中度及重度殘障手冊，一家5口住在台陽老礦場自建的平房，因遭新地主態度強硬要求拆屋還地，為了家人安全，鍾選平只得搬離，並在附近勸化堂的停車場大樓，以每個月3千元代價，租下20餘坪房子安頓全家，新地主還要求鍾選平必須負責拆除舊屋，鍾選平根本無力負擔，至今還為此事煩心不已。

近日，剩餘幾付租金租住原地的住戶約有7、8戶，卻陸續接到金某委任律師通知，因地主不願再租，要求租戶全部搬離，態度非常強硬，由於住戶求告無門，只能眼睜睜地被掃地出門。

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(中時 )