以搞怪出名的KID（林柏昇）總喜歡模仿藝人朋友，就連可愛教主楊丞琳都難逃魔掌，模仿系列還分成上下集，日前甜美前主播吳怡霈在IG分享火辣的泳裝照，性感模樣吸引大批網友按讚，沒想到竟成為KID的惡搞新目標，讓所有人都笑翻。

吳怡霈日前在IG曬出一系列性感照，她身穿挖洞泳裝，從泳池邊上岸，正好背對著陽光，不只胸前呼之欲出，泳衣的心機設計也讓纖腰若隱若現，看起來既性感又夢幻，而其他在岸上的照片，吳怡霈一雙白皙的大長腿更是吸睛，引來不少藝人回覆，KID也留言調侃，「春天要到囉～」。

才剛留言完，KID昨（25）日就在IG發出新照片，只見他和吳怡霈在一樣的場景，從池邊同樣的角度上岸，頭轉向一旁露出側臉，相似度高達九成，頓時逗樂網友們，還釣出吳怡霈本人回應，「是你跟我在同一個游泳池還是p圖？」、「什麼啦！我要笑死，你穿高岔泳課拍一張快點」。

在 Instagram 查看這則貼文 吳怡霈 Patty（@wuipei29）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 20 日 上午 6:50 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 林柏昇KID（@circuskidd）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 24 日 下午 7:56 張貼

就連謝忻都忍不住笑道，建議KID把所有女藝人的泳裝照都模仿一次，「還是你把今年夏天大家的泳裝都模仿一run-特別企劃」，網友也紛紛留言，給KID改進意見，「行了，哥還是別學了，學不來啦」、「你的褲子不合格（推眼鏡）」、「換件三角的更像」、「没有穿性感泳装…扣分」。

(中時新聞網)