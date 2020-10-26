宜蘭縣長林姿妙今天（26日）視察位於宜蘭市的「建業排水第一階段改善工程」，工程獲得中央核定1.79億元，預計後年4月、汛期前完工，可緩解縣政中心、宜蘭科學園區等周邊積淹水情形。

宜蘭縣政府水利資源處表示，第一階段改善包括建置閘門、排水護岸、橋梁通洪斷面等改善，可緩解縣政中心等處積淹水情形，第一階段完成後，後續還有建置分洪道、抽水站，經費約須11.11億元，可改善淹水面積約31公頃。

宜蘭市長江聰淵表示，以前只要有強降雨縣政中心前的中山路，為了抽水往往要封路，美福大排整治後情況已改善，但強降雨一來「還是很緊張！」江聰淵指出，未來應將市區的排放水引流到宜蘭河與蘭陽溪，才能長期解決淹水問題。

林姿妙表示，第1期改善工程會在明年6月發包，第2期工程會持續向中央爭取經費，縣府與水資處會努力、認真，將治水工程做好，易淹水地區不再淹水，讓宜蘭縣成為宜居幸福的城市。

(中時 )