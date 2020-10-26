總統蔡英文出席「微軟投資台灣新計畫發表記者會」，肯定微軟在台灣加碼投資，是和台灣攜手打國際盃最佳的夥伴，更是深化台美合作最有力的關鍵。未來透過該項新計畫，可以在各方面都強化台美雙方合作的力道，也一定會為台灣和美國帶來互利和雙贏。

蔡英文感謝微軟長期以來，都非常看好台灣，也是願意投入資源在台灣長期深耕的重要夥伴。在她上一個總統任期中，政府推出「5加2產業創新計畫」，當時微軟也領先響應了台灣的「亞洲．矽谷」計劃，宣布在台灣設立物聯網創新中心。之後，微軟也持續擴大在台灣的投資力道。2018年，微軟更在台灣成立亞洲第一個人工智慧研發中心，也在今年宣布大幅的加碼。

目前，因為疫情的關係，全球經濟局勢有重大的轉變，全球供應鏈也在加速重組當中。在這個關鍵時刻，正是深化台灣與美國合作最有利的時機。

台灣在高階硬體製造方面，擁有不可取代的關鍵優勢，在資安和智慧財產權的保護方面，更是美國以及其他先進的科技國家可信賴、安全的夥伴。美國作為全球高科技發展的龍頭，只要台美雙方可以結合彼此的優勢，在供應鏈重整上加強合作，一定可以為台灣和美國以及很多科技先進的國家，帶動科技飛躍性的進步，也創造巨大的經濟效益。

蔡英文指出，微軟在台灣加碼投資，就是深化台灣與國際、尤其是與美國合作最有力的一個關鍵。在許多技術領域，微軟都具有全球領導性的地位。她相信，微軟會是我們最好的合作夥伴，也是和台灣攜手打國際盃最佳的夥伴。

在開發全球市場上，台灣和美國強強聯手，我們可以打造一個世界性的行銷網絡，共同進軍及布局印太地區，打造出全新的供應鏈，開啟龐大的新商機。

微軟宣布在台最新投資計畫，不但是強化台美合作的重要關鍵，也是和我們攜手共同打造「數位台灣」非常重要的里程碑。微軟會在台灣成立首座區域級雲端資料中心，也會擴編雲端硬體技術團隊。這些投資可以有效推動台灣雲端產業的發展，為產業發展注入新的動能，也讓國際都更能看到台灣的研發能量。

蔡英文指出，從產業面來看，繼續強化5G、AI、和AIoT在產業當中的應用，可以帶動醫療、金融和智慧政府等領域的數位轉型，更可以帶動台灣各個領域企業的蓬勃發展。

蔡英文期待微軟，在未來的幾年，能夠為台灣培育20萬個數位人才，提供3萬多個工作機會，創造新台幣3,000億元以上的產值。相信透過這次微軟投資台灣的新計畫，可以在各方面都強化台美雙方合作的力道，也一定會為台灣和美國帶來互利和雙贏。

(工商 )