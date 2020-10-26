苗栗縣議長鍾東錦將強力監督台陽土地開發。（謝明俊攝）

南庄台陽煤礦舊址住戶拆遷案，苗栗地院庭長宋國鎮在執行現場點交時，親眼見到住戶悲慘境遇，心中不忍主動暫停點交作業。苗栗縣議長鍾東錦在接獲住戶陳情後，曾經打電話連絡韓籍新地主，對方連電話都不接，氣得鍾東錦放話未來要嚴格監督台陽土地開發，一旦發現有違法，定要縣府從嚴處分，不准新地主動工。

台陽煤礦老員工占用原礦區居住，韓籍新地主向苗栗地院提出民事告訴，要求老住戶拆屋還地，苗栗地院庭長宋國鎮在合議庭上聽訟時，得悉住戶處境非常可憐，但法官依法裁判，最終承審法官判處韓籍新地主勝訴。

新地主勝訴定讞後，向法院申請強制執行點交，宋國鎮前往現場執行點交作業時，見到一名年邁老婦在場跪地苦苦哀求，宋國鎮見老婦悲慘情狀，於心不忍，當場喊停延期再處。

老住戶敗訴後，紛紛向出身南庄的苗栗縣議長鍾東錦陳情求助，鍾東錦與辦公室主任林維森分幾批與住戶面談，了解事情始末後，決定打電話與金姓地主聯絡居中協調，不料，鍾東錦打了數次電話，對方根本不理不睬，連電話都不接，讓鍾東錦氣憤大罵金某太欺侮南庄鄉親了。

據悉，金姓地主將土地全部收回後，準備將全部老房子拆除整地後，進行開發，鍾東錦發誓，將嚴格監督該土地開發，一旦有違法部分，將請縣府從嚴處分，要全力阻止這筆土地開發。

(中時 )