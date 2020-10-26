在台灣，提到「神車」，許多人會想到TOYOTA Altis；被網友暱稱「牛頭牌」的豐田汽車，其實還有一款神車，也不惶多讓。

一名正妹網友在臉書社團台南爆料公社PO文，她想買7人座轎車，特地上網求助，「請問TOYOTA業務，現在還買得到Wish全新的嗎？」她強調，不想買二手車，怕問題太多。

Wish2002年在日本國內上市，以「滿足你的希望」命名，當時由於實用性高，外型也新穎，深受年輕人喜愛，銷售成績一直不錯。在台灣，因早期規定只有轎車可當計程車用，而Wish又被列為轎車，加上低油耗，造就運將們幾乎瘋狂換車，改開Wish跑生意；不過二手Wish若流入中古市場，普遍有里程數較多的問題（因職業用）。

這款車已於2017年停產，網友大驚，覺得原PO是不是不知道Wish已停產3年，「市面上應該找不到全新Wish」、「庫存放到現在也不好開吧」。網友建議原PO若偏好7人座，還有多款車型可參考，買一輛停產車，日後維修保養也不容易。

(中時新聞網)