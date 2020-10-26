隨著網路平台的崛起，不少網路正妹也靠著亮麗外表與火辣身材而迅速竄紅。近日，IG上便出現一名辣模Irene(명아/明娥)，穿著比基尼對著鏡頭熱舞，大秀凹凸有致的身材曲線，也令網友看得直噴鼻血。

這名來自韓國的性感辣模Irene，擁有女團般的甜美臉孔與魔鬼般的D級好身材，在個人社群平台上經常曬出多張「低胸穿搭辣照」及健身後的成果來吸引網友的目光，也因此迅速在網路上竄紅，吸引超過30萬人追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 Irene/ 명아（@auddk_77）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 下午 9:24 張貼

近日，Irene為了拍攝網路運動服飾品牌的形象照積極健身，在公開的照片中她穿上胸口挖空的性感短T，大方秀出內搭粉色內衣褲，豐滿的雙峰及腹肌曲線一覽無疑，令粉絲們直呼「受不了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Irene/ 명아（@auddk_77）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 23 日 下午 11:03 張貼

沒想到隔日再度曬出火辣影片，影片中Irene穿著低胸比基尼，隨著音樂手舞足蹈，尖挺雙球也跟著動作上下晃動，其中一幕甚至拉下浴袍直接展示性感曲線，引起網友們暴動，紛紛留言「天哪！這比基尼太性感了」、「可愛又火辣」、「眼睛不知道該看哪」。

在 Instagram 查看這則貼文 Irene/ 명아（@auddk_77）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 25 日 下午 7:15 張貼

(中時新聞網)