新北市今年首度將11月訂為「STEAM生活月」，結合產官學資源辦理12項STEAM系列活動，包括北台灣最大「科學教育嘉年華」、「資訊科技教育成果展」、「STEAM親子假日學院」等，今（26日）記者會，教育局副局長歐人豪與現場貴賓共同聲控啟動「思丁機器人」，正式宣布活動開跑，邀請大小朋友加入STEAM奇兵行列。

歐人豪表示，新北積極推動STEAM教育，108年成立全國唯一矽谷級STEAM大聯盟總部，並成立STEAM跨域輔導團，至今培訓100多位種子教師，並成立19個教師社群。STEAM教育講求跨域學習、團隊合作、創意發想和應用實作，將科學（S）、科技（T）、工程（E）、藝術（A）及數學（M）的學習元素，整合在學生實作經驗中，給孩子帶著走的能力。

新北市教育局副局長歐人豪與現場貴賓共同聲控啟動「思丁機器人」，正式宣布活動開跑，邀請大小朋友加入STEAM奇兵行列。（葉書宏攝）

新北市教育局副局長歐人豪與現場貴賓共同聲控啟動「思丁機器人」，正式宣布活動開跑，邀請大小朋友加入STEAM奇兵行列。（葉書宏攝）

本年度首創「STEAM生活月」，強調新北STEAM教育推動重視融入生活情境，鼓勵學生運用跨域知識找到解決方法及策略，為社會創造新變化，正符應新課綱所強調的素養導向教學。

12項系列活動結合產官學資源，教育局與國立海洋科技博物館、國立台灣師範大學、國立台灣海洋大學、淡江大學、臺北市美術館兒童藝術中心、LIS科學情境教材、宏碁股份有限公司等合作設計各項活動，共同啟動親子們的STEAM基因，讓生活與學習零距離。

記者會由永平國小師生與STEAM小奇兵帶來全新自編「科科操」活力登場，STEAM跨域輔導團江逸傑老師帶領親子動手操作鏡面成像原理，驗證唐詩「掬水月在水」是否為真。教育局歐人豪副局長更化身「豪Ｍagic」魔術師，運用光的成像原理帶來神奇的魔術存錢筒，孩子驚呼連連！參與的家長陳美妤興奮地說：「結合科學原理和數學解析，這種跨域的學習，讓孩子擁有統整知識的能力，孩子更愛學習了。」逸傑老師說：「自然科學課加上生活情境的人文素材，STEAM教育可以讓孩子掌握學習的深度。」

新北STEAM生活月以「週週有主題」方式規劃，分為多元展能週、趣味體驗週、創意展現週及深化學習週，辦理多項適合親子共學活動。其中11月13、14日辦理「科學教育嘉年華」，以STEAM整合式學習為主軸，帶孩子在科學迷宮中勇闖賽恩斯島，藉由趣味遊戲讓孩子學到應用在日常生活中的科學知識。

11月20、21日「資訊科技教育成果展」，集結65所智慧學習領航學校推動成果，透過VR、AR、自走車、程式與電競體驗，引導學生利用資訊科技闖關，找尋屬於自己的知識寶藏。此外，週週辦理假日STEAM親子學院，特別規劃女力限定場，向女性科學家洛芙萊絲致敬。完整活動資訊可至2020新北STEAM生活月官方網站查詢。

(中時 )