「錘頭鯊」（Hammerhead）水雷

美國海軍正在研發一款新水雷，一旦爆發戰爭，將令敵方潛艦更難對付。新型「錘頭鯊」（Hammerhead）水雷可以默默躺在海床上，傾聽敵方潛艦洩露的訊號。只要敵艦經過，「錘頭鯊」就會釋出追蹤魚雷，獵殺並摧毀敵艦。

據《富比士》（Forbes）雜誌和《戰區》（The War Zone）網報導，美國海軍之所以會迫切需要這款水雷，是因為它將成為國防戰略很關鍵的一部份。雖然海軍並未明言，但面臨的挑戰在於抗擊南海的解放軍潛艦。而「錘頭鯊」是第一款，也是最重要的自動化反潛武器，可以大量廣泛部署。

USN has fast-tracked plan to create sea mine, Hammerhead, that can be placed covertly on sea bed by robot sub. Is this a good idea? "With Hammerhead Mine, U.S. Navy Plots New Style Of Warfare To Tip Balance In South China Sea via @forbes https://t.co/sj1xFbUSNk — CDN Naval Review (@CdnNavalReview) October 23, 2020

「錘頭鯊」是模組系統，其中包括涵蓋效應器的「膠囊模組」（capsule module）、「錨鍊模組」（mooring module）、「能源模組」（energy module）、「感測器模組」（sensor module）、「指揮控制，訊號處理與決策模組」（command, control, signal processing and decision module），再加上「通訊模組」（communications module）。

水雷要是佈放在敵艦的航道，可以延緩它們通過重要區域的速度，或是徹底加以阻絕。而水雷爆炸後，可以對敵艦造成嚴重，甚至致命的破壞。水雷雖然不起眼，但卻比大家想像中有效。二次世界大戰期間，在不傷一兵一卒的狀況下，同盟國的水雷擊沉了266艘日方商船和軍艦。

(中時新聞網)