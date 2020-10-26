國家通訊委員會（NCC）舉行中天新聞台換照聽證會，引發民眾聚集抗議侵害新聞自由，抗議代表今天下午前往總統府遞交「致蔡英文總統公開信」，由府方公共事務室人員出面接受，信中呼籲蔡英文總統不要以NCC搪塞卸責，成為殘殺言論自由的劊子手。

抗議群眾今天下午先赴行政院遞交陳情信，隨後前往總統府，警方將群眾隔在台北賓館外的凱道和公園路口，抗議群眾透過隨身擴音器指控民進黨意圖破壞台灣的民主和新聞自由。

抗議群眾隨後在警方協調下，由警備車載送活動總召集人黃正忠等四人代表，前往總統府旁的會客室，由府方公共事務室人員出面收下公開信。

公開信指出，中華民國為民主之國家，民主更是中華民國之所以被世界看見、尊敬，能與對岸分庭抗禮、隔海而治的唯一原因，呼籲蔡英文總統身為中華民國總統，必須捍衛自由、民主的價值與制度。

信中強調，中華民國的民主之所以被實施是以言論自由為基礎。換言之，沒有了言論自由、個人與媒體對政府的監督失去保護，就容易因政治因素而受到法律制裁，自我設限、司法報復，如此一來，民主制度將如風中殘燭，難以長久。

信中指出，近來執政黨對中天新聞台之處置令人擔憂，中華民國言論自由已漸漸從人民眼前脫離消失，中天新聞台明顯因為政治立場與執政的民進黨不同，在換照過程中，受到NCC史無前例的以換照聽證會凌遲，「民進黨政府如此所為，實在駭人聽聞」。

對於社會上傳出已有民進黨派系準備接收中天頻道，信中也認為NCC由身份可議的委員球員兼裁判主持聽證會，坐實社會的推論。希望蔡英文總統令所屬懸崖勒馬，作全民的總統，而不是某派系或民進黨一黨的總統，更不能以派系或民進黨一黨之私，侵犯全民所捍衛的言論自由、新聞自由。

信中也呼籲蔡英文總統，不要以一句NCC是獨立行使職權機關搪塞卸責，社會普遍認定中天新聞台是因為與民進黨政府的政治立場，主張支持政黨不同而遭遇換證風波，若聽證會後證實中天新聞台被關閉、撤銷或換證失敗，不只是民進黨的恥辱，也是2300萬人的恥辱，更是中華民國所必須承擔的恥辱。

(中時 )