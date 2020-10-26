即使做了夫妻，也不可能完全沒秘密，甚至連身體狀況跟病史，如果不是問題發生了，可能很多人都不見得完全知道另一半的病史，急診科醫師賈蔚分享了一則案例，一名人夫因高燒不退前來求助，沒想到一驗得了愛滋病，但他第一時間不是告訴老婆，而是要求出院。

急診科醫師賈蔚在《醫師好辣》節目中，分享經手過的病例，表示某次查房，病患是一名40歲的已婚男子，他莫名高燒不退長達1個星期，被要求住院深入檢查，但當醫師開始詢問他關於用藥、性伴侶等基本資訊，男子卻起了防衛心，於是團隊決定趁他老婆不在旁邊時，私下詢問。

終於等到病患的太太去買飯，眼見另一半不在身邊，醫生把握機會，直接開門見山要求「可能要驗一下你的愛滋病毒」，男子這才卸下武裝，告訴醫師他其實是雙性戀，但太太並不知道這件事。

醫師終於秘密安排已婚男做了檢查，初步愛滋檢驗結果真的是陽性，當務之急本應是考量健康安全，要趕緊告知與病患有親密接觸的人來做檢查，但已婚男卻要求出院，醫師大感傻眼，正想追問原因，男子卻先開了口，表示一定會跟太太說，「但要給我一點時間，解決之後我一定會去就醫」，醫師只好讓他離開，祈禱事情最後能妥善解決。

(中時新聞網)