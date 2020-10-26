羅文崇示範抽「水果維他命棒」、「提神能量棒」，不用加熱也可抽，但成分不明恐影響孩子發展。（許哲瑗攝）

市長侯友宜表示，會要求衛生局加強查察，也希望《新北市電子煙自治條例》儘速通過。（許哲瑗攝）

電子煙氾濫卻無法可管，民進黨新北市議員羅文崇今質詢指出，近日又出現「水果維他命棒」、「提神能量棒」等類菸品流入校園，成分不明且造型新穎，還號稱可迅速補充體力；市長侯友宜表示，會要求衛生局加強查察，也希望《新北市電子煙自治條例》儘速通過。

根據統計，2014年新北市國中生使用電子煙比例2.9％，2019年攀升到4.1％；2014年新北市高中職使用電子煙比例1.9％，2019年攀升到7.5％，蔓延速度快。

羅文崇說，日前又有家長向他陳情，有以「補充能量聖品」為噱頭的類菸品流入校園，成分不明、容易取得，甚至不用加熱充電，憑著外型鮮豔，抽時散發淡淡水果香，在校園中蔚為潮流，幾乎9成9的學生，接觸類菸品後會轉而接觸紙菸，希望相關單位在自治條例上路前研議對策。

教育局長張明文指出，新北市府訂定《高中以下學校禁用電子煙實施要點》，全面禁止校內使用類菸品，會要求學校嚴格執行，此外新北市電子煙自治條例已送審市議會，希望能儘速通過，透過罰則全面管制。

侯友宜強調，類菸品造型鮮艷、成分不明，根本就是詐騙集團，校園內有法規管制，但校園外的販賣、運輸等行為，還是要要求衛生局加強查察，也希望自治條例儘速通過。

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(中時 )